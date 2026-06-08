Atacan cabina de Win Sports en pleno partido entre Nacional y Junior

Un hecho de intolerancia se registró durante el partido entre Atlético Nacional y Junior, cuando la cabina de transmisión de Win Sports fue atacada por un aficionado, dejando lesionado al técnico y comentarista deportivo Juan José Peláez.

El incidente ocurrió en medio del encuentro, luego del gol anulado a Atlético Nacional. Según la información conocida, un objeto impactó el vidrio de la cabina de transmisión, provocando su ruptura y causando heridas por esquirlas a Peláez, quien sufrió una lesión en su mano derecha.

Debido a la situación, el comentarista tuvo que abandonar la transmisión y fue atendido por el equipo médico presente en el estadio Atanasio Girardot.

La directora de Win Sports expresó su solidaridad con el analista deportivo y rechazó los hechos de violencia, asegurando que la intolerancia no puede seguir teniendo espacio en el fútbol colombiano.

De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto agresor fue capturado por las autoridades, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.