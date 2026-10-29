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Así fue la gestión de María Cristina Lesmes durante 13 años en Salud del Valle

La recuperación financiera del Hospital Universitario del Valle (HUV), el fortalecimiento de la red hospitalaria y la atención de emergencias sanitarias marcaron los 13 años de gestión de María Cristina Lesmes, quien renunció a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

Entre sus principales logros, destacó la recuperación del HUV, que pasó de facturar $8.000 millones mensuales a más de $60.000 millones, tras un proceso de reorganización administrativa y financiera.

Durante su gestión también se gestionaron más de $400.000 millones para el saneamiento de deudas del sector salud y se fortalecieron programas de vacunación, salud mental, atención a gestantes y prevención de la desnutrición infantil.

Lesmes también lideró la respuesta sanitaria durante la pandemia del COVID-19 y la atención de emergencias como el terremoto del pasado 10 de agosto, cuando fueron atendidas 1.750 personas heridas en las primeras 48 horas.

Tras su salida, Alberto Ocampo fue designado secretario de Salud encargado.

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