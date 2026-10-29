Así fue la gestión de María Cristina Lesmes durante 13 años en Salud del Valle

La recuperación financiera del Hospital Universitario del Valle (HUV), el fortalecimiento de la red hospitalaria y la atención de emergencias sanitarias marcaron los 13 años de gestión de María Cristina Lesmes, quien renunció a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.