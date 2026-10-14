“Aquí Seguiré”: la canción que busca apoyar a las víctimas del terremoto

La música colombiana se unió para llevar un mensaje de esperanza a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Juliana, Carlos Vives, Nidia Góngora y Herencia de Timbiquí estrenaron “Aquí Seguiré”, una canción que busca convertir la solidaridad en apoyo para quienes aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La iniciativa nació de una composición de Juliana, creada después del sismo y presentada inicialmente el 23 de agosto durante el encuentro Voces por la Vida, en el Vive Claro. Posteriormente, se sumaron los demás artistas y los niños del coro de Río Grande Escuela.

El proyecto tiene un propósito solidario: todas las regalías de la canción serán destinadas a apoyar a las personas afectadas, con especial atención a trabajadores de la industria musical de las zonas más golpeadas. Los recursos serán canalizados a través de la Fundación Tras La Perla.

Además, CAF se vinculó a la iniciativa con el compromiso de duplicar el dinero recaudado, con el objetivo de ampliar el alcance de la ayuda.

Los artistas interpretaron “Aquí Seguiré” por primera vez en vivo durante el concierto de Carlos Vives en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado 27 de septiembre.

Con esta colaboración, los músicos buscan acompañar a las comunidades que continúan trabajando para reconstruir sus vidas después de la tragedia.

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