Alberth Álvarez y Norbey Buriticá presentan “Otra vez amanecido”

El cantante y compositor de la vereda Corozal, municipio de Riofrío, Valle del Cauca, regresa con una colaboración soñada junto a Norbey Buriticá, integrante del reconocido Dueto Buriticá. Una historia de música, perseverancia y lucha personal que cobra un significado especial tras meses de enfrentar una difícil enfermedad de columna.

La música popular colombiana se prepara para recibir “Otra Vez Amanecido”, el más reciente sencillo del cantante y compositor Alberth Álvarez, quien une su talento al de Norbey Buriticá, integrante del destacado Dueto Buriticá, agrupación que ha acompañado las parrandas y los momentos de despecho de varias generaciones de colombianos.

El lanzamiento oficial será el próximo 30 de octubre, en todas las plataformas digitales, y promete conectar con el público que disfruta la música popular, las reuniones entre amigos, los brindis y esas parrandas que parecen no tener hora para terminar.

“Otra Vez Amanecido”, de la autoría de Alberth Álvarez, es una canción dedicada a todas aquellas personas que siempre encuentran un motivo para celebrar, compartir un trago y disfrutar de la vida sin importar el día ni la ocasión.

Su mensaje conecta con la esencia de la música popular cantinera: las amistades, los brindis, las historias que se cuentan alrededor de una botella y esa tradición de quienes encuentran en la música una compañera inseparable de sus alegrías y sus penas.

Para Alberth Álvarez, esta colaboración representa mucho más que una nueva producción musical. Compartir una canción de su autoría con Norbey Buriticá significa unir su propia historia artística a la trayectoria de una agrupación que ha dejado huella en la música popular colombiana.

Más de 15 años de carrera y una historia escrita con música

Nacido en la vereda Corozal, municipio de Riofrío, Valle del Cauca, Alberth Álvarez ha construido una trayectoria de más de 15 años, impulsado por su pasión por la música popular y el sueño de ganarse un lugar en el corazón del público colombiano.

A lo largo de su carrera ha reunido más de diez canciones propias en su repertorio, entre ellas “Sigo Bebiendo”, “Bebiendo para Olvidar”, “Mi Deseo” y “El Rey de la Farra”, obras que ya están disponibles en todas las plataformas digitales con las que ha venido consolidando su identidad como cantante y compositor.

Su camino musical también le ha permitido compartir escenario con reconocidos exponentes como Luis Alberto Posada, El Andariego, Alci Acosta y Francy, entre otros, experiencias que han contribuido a fortalecer su recorrido artístico y su propósito de seguir llevando su música a nuevos públicos.

Una enfermedad que puso a prueba su carrera, pero no apagó sus sueños

Esta situación lo ha mantenido alejado de los escenarios durante más de un año, obligándolo a hacer una pausa en una de las actividades que más ama: cantar y compartir directamente con su público.

Para un artista que ha dedicado buena parte de su vida a la música, apartarse de los escenarios no es una situación fácil de afrontar. Significa extrañar las presentaciones, el contacto con la gente, los aplausos y esa conexión especial que se produce cuando una canción logra tocar el corazón de quienes la escuchan.

Pero, incluso en medio de esta dificultad, Alberth ha decidido no renunciar a sus sueños.

Su proceso de salud se ha convertido en una prueba de paciencia, fortaleza y perseverancia. Aunque las circunstancias han cambiado su ritmo de trabajo, su deseo de seguir creciendo como artista permanece intacto. En lugar de permitir que esta situación silencie su voz, continúa buscando caminos para que sus canciones lleguen al público y su proyecto musical siga avanzando.

“Otra Vez Amanecido” adquiere así un significado especial: es el resultado de seguir creyendo, creando y trabajando por una carrera que todavía tiene mucho por ofrecer.

Hoy, Alberth Álvarez mira hacia adelante con fe, agradecimiento y la esperanza de reencontrarse con los escenarios. Su historia es también un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles: los obstáculos pueden cambiar el camino, pero no tienen por qué apagar los sueños.

La canción fue grabada en Esplendor Music Studio, en Cartago, Valle del Cauca, bajo los arreglos musicales de Julián Tavares, músico y arreglista vinculado a producciones del reconocido cantante Juan Gabriel González El Charrito Negro.

El componente audiovisual fue rodado también en Cartago y estuvo a cargo de J-CO FILMS, productora del realizador tulueño Jhon Alexander Córdoba, quien puso su trabajo detrás de las imágenes que acompañarán esta nueva propuesta musical.

La cita será el 30 de octubre, fecha en la que “Otra Vez Amanecido” estará disponible en todas las plataformas digitales.

Ese mismo día, a las 7:00 p. m., hora de Colombia, Alberth Álvarez y Norbey Buriticá realizarán una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok, en la que conversarán con sus seguidores sobre el nacimiento de la canción, los detalles de la colaboración y las historias que rodean este proyecto.

Alberth Álvarez extiende una invitación especial a los seguidores de la música popular, a los empresarios, a los medios de comunicación, a sus colegas y a todas las personas que han acompañado su trayectoria para que se sumen a este lanzamiento, escuchen la canción, la compartan y apoyen esta nueva etapa de su carrera.

Redes sociales oficiales:

– YouTube: Alberth Alvarez Music

– Facebook: Alberth Alvarez Music

– Instagram: Alberth Alvarez Music

– TikTok: Alberth Alvarez 95

Lanzamiento: 30 de octubre

Canción: “Otra Vez Amanecido”

Artistas: Alberth Álvarez y Norbey Buriticá

Disponible en: Todas las plataformas digitales

En vivo por TikTok: 7:00 p. m.