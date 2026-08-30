Accidente entre moto y buseta deja una persona muerta en Tuluá

El hecho se presentó en el cruce de la carrera 22 con calle 26, donde una motocicleta y una buseta estuvieron involucradas en una colisión.
Ramírez se movilizaba en la motocicleta junto a una mujer. La fuerza del choque dejó a ambos ocupantes heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Tomás Uribe Uribe.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, las lesiones sufridas por el conductor fueron de tal gravedad que terminó perdiendo la vida. Se pudo determinar que el joven estaba próximo a cumplir 31 años, este lunes.
La mujer que viajaba como parrillera permanece hospitalizada y, de acuerdo con la información preliminar, su pronóstico es reservado.
Mientras familiares y allegados enfrentan la pérdida, las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer la dinámica del accidente y determinar qué ocurrió en este punto de la ciudad.
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