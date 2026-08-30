Accidente entre moto y buseta deja una persona muerta en Tuluá

La madrugada de este domingo terminó en tragedia para Juan Camilo Ramírez, quien falleció luego de resultar gravemente herido en un accidente ocurrido en el centro de Tuluá.

El hecho se presentó en el cruce de la carrera 22 con calle 26, donde una motocicleta y una buseta estuvieron involucradas en una colisión.

Ramírez se movilizaba en la motocicleta junto a una mujer. La fuerza del choque dejó a ambos ocupantes heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Tomás Uribe Uribe.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, las lesiones sufridas por el conductor fueron de tal gravedad que terminó perdiendo la vida. Se pudo determinar que el joven estaba próximo a cumplir 31 años, este lunes.

La mujer que viajaba como parrillera permanece hospitalizada y, de acuerdo con la información preliminar, su pronóstico es reservado.

Mientras familiares y allegados enfrentan la pérdida, las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer la dinámica del accidente y determinar qué ocurrió en este punto de la ciudad.