A un paso de la corona, la Señorita Valle brilló entre las cinco finalistas

El Valle del Cauca tuvo dos motivos para celebrar en la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza. Sara Liseth Obregón Cortés, representante de Buenaventura, fue elegida virreina nacional, mientras que la tulueña Valentina Duque Estrada obtuvo el título de primera princesa.

La velada de elección y coronación se realizó este lunes 16 de noviembre en Cartagena, donde participaron 26 candidatas. Aunque la corona quedó en manos de Verónica Hernández Gómez, de Antioquia, las representantes del Pacífico alcanzaron dos de los lugares principales del cuadro de honor.

Sara Obregón, de Buenaventura, virreina nacional

Con 21 años, Sara es estudiante de Sociología de la Universidad del Pacífico y cuenta con formación técnica en inglés para servicio al cliente. Su trayectoria en los certámenes de belleza también incluye la corona de Reina Nacional del Turismo 2025-2026. Durante las actividades previas en Cartagena recibió, además, el reconocimiento de Capitana de la Armada Nacional.

Valentina Duque, orgullo tulueño y primera princesa

Valentina, de 25 años, nació en Tuluá y es profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, con especialización en Comunicación Estratégica. Actualmente se desempeña como modelo profesional.

Su participación también estuvo marcada por el reconocimiento Rostro Belleza Infinita 2026, que recibió durante las actividades previas a la coronación.

Con estos resultados, Buenaventura alcanzó el virreinato y el Valle del Cauca obtuvo el título de primera princesa, dos lugares destacados para las representantes de esta región en el certamen nacional.