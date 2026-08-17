130 muertos y 94 desaparecidos: así avanza la emergencia en Cali

La emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa dejando un saldo doloroso en Cali. La Alcaldía presentó un nuevo balance con 130 personas fallecidas y 1.485 heridas.

El reporte también señala que 94 personas permanecen desaparecidas, mientras que 88 fueron rescatadas con vida de entre los escombros durante las labores adelantadas desde el día del sismo.

Los organismos de socorro y las autoridades mantienen activos los operativos en los sectores afectados, concentrando sus esfuerzos especialmente en la búsqueda de las personas que aún no han sido localizadas.

La Administración Distrital continúa actualizando las cifras a medida que avanzan las labores de rescate, atención y evaluación de las zonas afectadas.