Vuelve la aspersión aérea a Colombia, pero esta vez con otro herbicida

El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó un plan piloto de aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos en Colombia mediante el uso de glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato.

La prueba tendrá un límite de 1.000 hectáreas tratadas y una duración máxima de siete días. La operación estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que deberá cumplir con los requisitos ambientales, sanitarios, aeronáuticos y de seguridad.

El Gobierno aseguró que la medida busca recopilar evidencia científica sobre la efectividad del herbicida, la precisión de las aplicaciones y sus posibles efectos sobre la salud y el medioambiente.

El área de prueba estará ubicada en un solo departamento, cerca de una instalación de la Fuerza Pública. Las coordenadas, rutas y cronograma permanecerán bajo reserva por razones de seguridad.

La resolución también establece que no podrán utilizarse zonas protegidas ni lugares donde exista riesgo de afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa.

El glufosinato de amonio está clasificado por la OMS como moderadamente peligroso, mientras que el glifosato está en una categoría de menor peligrosidad. La aspersión aérea con este último fue suspendida en Colombia en 2017.

Las autoridades aclararon que el piloto no significa la reactivación de un programa nacional de fumigación, sino una prueba experimental y temporal.