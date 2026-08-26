Volcán Puracé vuelve a emitir ceniza y mantiene alerta naranja

El volcán Puracé registró dos emisiones de ceniza durante la madrugada de este martes, una de ellas alcanzó aproximadamente 2.600 metros sobre la cima del volcán, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La emisión de mayor impacto ocurrió a las 12:58 de la madrugada del 25 de agosto y estuvo acompañada de fuertes ruidos que fueron escuchados por habitantes de la vereda Cristales, en Puracé.

El SGC explicó que continúa la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico. Además, entre la 1:00 y las 5:40 de la mañana se registró un incremento en los niveles de tremor volcánico.

Aunque las emisiones de ceniza han disminuido frente a semanas anteriores, persisten niveles anormales de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono, por lo que se mantiene la alerta naranja.

Las autoridades recomendaron a la comunidad no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza y gases.