Una mujer fue víctima de un hecho sicarial en Cartago

Edna Karina Torres, de 40 años, conocida cariñosamente como ‘La Mona’, fue identificada como la mujer asesinada este viernes 30 de octubre en Cartago, Valle del Cauca.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en el sector de la calle 3 con carrera 8, en límites entre los barrios Camellón del Quindío y Bellavista, en el lugar conocido como La 83.

De acuerdo con la información conocida, la mujer se desempeñaba en el transporte informal de pasajeros en motocicleta, actividad conocida popularmente como ‘motorratón’.

Las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, así como los posibles responsables y móviles, son materia de investigación por parte de las autoridades.