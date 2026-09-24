Tulueña conquista dos oros en el Panamericano de Hapkido

La deportista tulueña conquistó dos medallas de oro en Cancún, México, dejando en alto el nombre de Tuluá y de Colombia.

El talento deportivo de Tuluá volvió a cruzar fronteras y esta vez tuvo como protagonista a Karol De la Cruz, joven tulueña de 21 años, quien tuvo una destacada actuación representando a la Selección Colombia de Hapkido en el Cancún Open Panamerican Championship 2026, celebrado el pasado 19 de septiembre en el auditorio del CUAM, en Cancún, México.

Karol, quien además se desempeña como creadora de contenido y cantante, demostró que su talento también se luce sobre el escenario deportivo y protagonizó una jornada inolvidable al conquistar dos medallas de oro.

La primera presea dorada llegó en la modalidad de combate, categoría -65 kilogramos, donde la tulueña mostró toda su preparación, disciplina y determinación para subir a lo más alto del podio.

Pero Karol no se conformó con un solo oro. También alcanzó el primer lugar en la modalidad de Forma con Armas, completando así una espectacular actuación y convirtiéndose en una de las grandes protagonistas colombianas del certamen.

El resultado conseguido en territorio mexicano representa un motivo de orgullo para Tuluá y para todo el Valle del Cauca. La participación de Karol De la Cruz en un escenario internacional demuestra el crecimiento y la proyección de los deportistas de la región.

Con sus dos títulos panamericanos, la tulueña regresa a Colombia cargada de medallas y, sobre todo, con la satisfacción de haber llevado los colores de la bandera nacional hasta lo más alto del podio.

Karol De la Cruz: dos competencias, dos oros y una bandera de Colombia que volvió a brillar en Cancún.