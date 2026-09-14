Tres temblores sacudieron a Colombia con solo minutos de diferencia

Dos movimientos sísmicos se registraron este lunes 14 de septiembre en Colombia con apenas cuatro minutos de diferencia, según los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primer temblor ocurrió a las 3:02 p. m., con una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. El segundo sismo fue a las 3:04 p.m., con una magnitud de 4,1. Cuatro minutos después, a las 3:08 p. m., se presentó un tercer movimiento en la misma zona. Este evento tuvo una magnitud de 4,4 y una profundidad de 40 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó.

Los tres sismos fueron registrados por el SGC y se sintieron en diferentes sectores, por lo que habitantes de varias zonas reportaron haber percibido los movimientos.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan sentido alguno de los temblores a reportarlo a través de sus canales oficiales, información que permite conocer cómo fue percibida la actividad sísmica en las distintas regiones del país.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con estos dos movimientos. En Cali fueron evacuados distintos edificios donde los tres temblores se sintieron fuerte.