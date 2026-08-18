Sube a 158 el número de viviendas con daños graves en Tuluá

Continúa la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto en Tuluá. El más reciente reporte oficial, con corte al lunes 17 de agosto, indica que 704 viviendas ya han sido visitadas por los equipos técnicos, de las cuales 158 han sido catalogadas con afectación grave, según las cifras consolidadas para las zonas urbana y rural.

Del total de viviendas inspeccionadas, 653 están ubicadas en la zona urbana y 51 en la zona rural. En el área urbana se reportan 137 viviendas con afectación grave, 196 moderada y 320 leve; mientras que en la zona rural se registran 21 graves, 15 moderadas y 15 leves.

Uno de los frentes que concentra los esfuerzos de las autoridades es la recolección de escombros. Hasta la fecha han sido retiradas 796 toneladas, mediante cuatro cuadrillas de recolección, mientras que voluntarios han aportado al retiro de otras nueve toneladas. Además, se adelantan dos demoliciones parciales controladas.

El reporte señala que actualmente permanecen 17 equipos técnicos en territorio, atendiendo diez comunas del municipio.

En materia educativa, han sido visitadas 50 instituciones, de las cuales dos presentan afectaciones graves, dos moderadas y 46 leves. También se han realizado inspecciones a 13 entidades gubernamentales: una presenta afectación grave, seis moderada y seis leve.

La Alcaldía informó además que, a través del call center dispuesto para reportar viviendas afectadas, se han recibido 4.008 llamadas, de las cuales 3.354 han sido atendidas y 654 corresponden a personas que no respondieron posteriormente o que ya no requieren ayuda.

En el componente humanitario se reportan 16 subsidios de arrendamiento, 40 camas habilitadas en el Hogar de Paso, nueve personas atendidas en tres familias y 98 mercados entregados en zona rural.

Las cifras continúan actualizándose a medida que avanzan las inspecciones y la atención de las zonas afectadas por el terremoto.