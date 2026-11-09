Sin víctimas, pero con riesgo de desplome: así está el Hotel La Luna en Cali

La infraestructura del Hotel La Luna, en el sur de Cali, volvió a presentar desprendimientos y movimientos estructurales luego de los daños que sufrió durante el terremoto del pasado 10 de agosto. Ante el riesgo de un nuevo colapso, las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad y preparan la demolición del inmueble.