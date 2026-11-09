Sin víctimas, pero con riesgo de desplome: así está el Hotel La Luna en Cali

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Además, explicó que la estructura presenta un punto de inflexión en su parte media, lo que genera movimientos y aumenta el riesgo de desplome.
La demolición, que estará a cargo de los propietarios, se realizará una vez concluyan los estudios técnicos y de seguridad necesarios para evitar afectaciones en las edificaciones vecinas. El edificio ya cuenta con aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para este procedimiento.
Mientras avanzan los preparativos, se mantiene el cerco de seguridad y las restricciones de acceso al inmueble. También se prevé instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) y aplicar medidas para ahuyentar a los animales que puedan permanecer en la estructura.
En cuanto a la movilidad, continúa el cierre en el cruce a la derecha hacia la calle 13, desde la Autopista Sur, mientras que el tránsito por la calle 13 en sentido hacia el centro permanece habilitado.
Las autoridades reiteraron que ninguna persona está autorizada para ingresar al edificio hasta que comiencen formalmente las labores de demolición.
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