San Pedro ya supera el 67% de avance en una importante obra vial

La conexión vial entre Montegrande y Guayabal, en el municipio de San Pedro, avanza en su proceso de pavimentación y se acerca a una nueva etapa para mejorar la movilidad de las comunidades rurales. La obra supera el 67 % de ejecución y cuenta con una inversión superior a los $8.000 millones.

El proyecto contempla la intervención de cerca de 1.400 metros de vía y es impulsado por la Gobernación del Valle del Cauca, como parte de los compromisos adquiridos con la comunidad durante los Conversatorios Ciudadanos.

Durante una visita técnica, funcionarios departamentales y la Alcaldía de San Pedro revisaron el avance de los trabajos, el cumplimiento del cronograma y la calidad de la obra. El alcalde Diego Fernando Mendoza destacó la importancia de esta vía alterna para conectar ambas comunidades y mejorar sus condiciones de movilidad.

Aunque todavía se adelantan las labores de construcción, las autoridades realizan seguimiento a los tiempos de ejecución para establecer cuándo podrá habilitarse el corredor al servicio de los habitantes.