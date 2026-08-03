Prohíben drones en Cali y municipios vecinos por seguridad presidencial

La Aeronáutica Civil oficializó la prohibición temporal del uso de drones en Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira con motivo de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto.

La restricción estará vigente desde las 12:00 a. m. del 6 de agosto hasta las 11:59 p. m. del 8 de agosto, periodo durante el cual quedarán suspendidos los vuelos de aeronaves no tripuladas en estas zonas.

La medida cobija tanto a usuarios recreativos como comerciales, por lo que no podrán realizarse vuelos para cobertura periodística, producción audiovisual, publicidad, inspecciones técnicas, monitoreo, topografía, actividades deportivas o entrenamientos con drones.

Según la Aeronáutica Civil, la decisión busca fortalecer los dispositivos de seguridad durante la ceremonia de posesión, proteger a las delegaciones nacionales e internacionales y evitar riesgos o interferencias en el espacio aéreo.

Solo estarán autorizadas las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de inteligencia y entidades de atención de emergencias, siempre que cuenten con los permisos correspondientes.

La entidad advirtió que quienes incumplan la medida podrán enfrentar sanciones administrativas, el decomiso de los equipos y otras acciones previstas en la normatividad aeronáutica vigente.