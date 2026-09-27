Presidente confirma que fue abatido cabecilla de la Segunda Marquetalia

Una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea dejó como resultado la muerte de alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado por las autoridades como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia.

El operativo se desarrolló este domingo en la vereda El Cadillo, en Tello, Huila. De acuerdo con el presidente Abelardo De La Espriella, durante la acción también fueron capturados tres integrantes de esa estructura.

El mandatario aseguró que ‘Robinson Gutiérrez’ estaría relacionado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, aunque precisó que esta información hace parte de un resultado preliminar y está sujeta a verificación.

Según las autoridades, detrás del alias estaría Miguel Orlando Guzmán González, quien habría asumido funciones relacionadas con el manejo de recursos de la estructura en 2024. También es señalado de estar involucrado en presuntas extorsiones, amenazas a comunidades campesinas, reclutamiento de menores y acciones contra la Fuerza Pública y la población civil en Huila y Caquetá.

Las autoridades indicaron además que Guzmán González tendría antecedentes en la antigua Columna Móvil Teófilo Forero y habría integrado el círculo de confianza de alias ‘El Paisa’.

El Gobierno señaló que entregará más información una vez concluya la verificación de los resultados de la operación.