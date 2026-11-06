Policía de Tuluá recibe nuevos vehículos en la celebración de sus 135 años

Con el propósito de reforzar la capacidad operativa de la Policía en Tuluá, la Administración Municipal entregó tres nuevos vehículos a la institución, en el marco de la conmemoración de sus 135 años de servicio.

La entrega fue realizada por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, quien destacó el trabajo de los uniformados y el acompañamiento que han brindado durante su gobierno. Los automotores permitirán respaldar las labores de vigilancia, atención y respuesta ante situaciones que afecten la seguridad en el municipio.

De acuerdo con la Alcaldía, esta dotación hace parte de las inversiones destinadas a fortalecer a la Fuerza Pública y apoyar el trabajo de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. En conjunto, los aportes para estas entidades se acercan a los $1.000 millones.

La Administración también anunció que en aproximadamente dos semanas llegarán otros dos vehículos tipo panel, que serán entregados a la Policía para ampliar su capacidad de operación.

Con esta nueva entrega, se busca proporcionar más herramientas a las autoridades para el desarrollo de sus labores en los diferentes sectores de Tuluá.