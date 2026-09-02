Piroberta llega con su show para apoyar a Andalucía

Andalucía se prepara para una jornada de música y solidaridad con el ‘Templotón’, una iniciativa que busca recaudar fondos y materiales para apoyar la reconstrucción de la parroquia San Vicente Ferrer, una de las estructuras afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El evento se realizará el próximo 24 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en el polideportivo Jorge Homero Giraldo. La entrada tendrá un valor de $50.000 y los recursos serán destinados a las labores de recuperación del templo.

Uno de los atractivos principales de la jornada será la presentación de Piroberta junto a Chuky Manuel, quienes llegarán a Andalucía para sumarse a esta causa.

Además, el ‘Templotón’ contará con otras presentaciones artísticas, en una programación pensada para reunir a la comunidad alrededor de la música y, al mismo tiempo, contribuir a la reconstrucción de uno de los espacios religiosos más afectados por la emergencia.

La invitación es para que los habitantes de Andalucía y municipios vecinos se sumen a esta jornada y aporten a la recuperación de la parroquia San Vicente Ferrer.