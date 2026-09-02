Piroberta llega con su show para apoyar a Andalucía

El evento se realizará el próximo 24 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en el polideportivo Jorge Homero Giraldo. La entrada tendrá un valor de $50.000 y los recursos serán destinados a las labores de recuperación del templo.
Uno de los atractivos principales de la jornada será la presentación de Piroberta junto a Chuky Manuel, quienes llegarán a Andalucía para sumarse a esta causa.
Además, el ‘Templotón’ contará con otras presentaciones artísticas, en una programación pensada para reunir a la comunidad alrededor de la música y, al mismo tiempo, contribuir a la reconstrucción de uno de los espacios religiosos más afectados por la emergencia.
La invitación es para que los habitantes de Andalucía y municipios vecinos se sumen a esta jornada y aporten a la recuperación de la parroquia San Vicente Ferrer.
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