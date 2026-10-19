Nuevo hallazgo de explosivos enciende las alertas en la vía Panamericana

Un nuevo hallazgo de explosivos encendió las alertas en la vía Panamericana, en el Cauca. El Ejército adelanta procedimientos para neutralizar un artefacto encontrado bajo una alcantarilla y prevenir riesgos para la población y los viajeros.

Según la Tercera División del Ejército, tropas de la Brigada 29 detectaron un área acondicionada con explosivos entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo. La institución atribuyó preliminarmente el hecho a integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, señaladas de actuar bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

Fuentes judiciales citadas por Semana aseguraron que la carga hallada sería más potente que la utilizada en el ataque del 25 de abril contra la misma vía, que dejó 20 personas muertas y 45 heridas. En ese hecho se habrían empleado cerca de 400 kilogramos de explosivos.

El Ejército continúa las verificaciones para neutralizar el material, mientras las autoridades mantienen operaciones contra los grupos armados ilegales que delinquen en la región.