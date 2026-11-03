Motorista de tren cañero perdió la vida tras trágico accidente

Un trabajador del sector azucarero perdió la vida en un accidente ocurrido a la medianoche de este martes, en la vía Troncal del Pacífico, a la altura del sector conocido como El Lobo, entre Roldanillo y Bolívar.

La víctima fue identificada como Carlos Orthúa, quien se desempeñaba como motorista de un tren cañero del ingenio Carmelita. Según versiones de sus compañeros, la preocupación comenzó cuando no respondió las llamadas para coordinar el cambio de turno y el alce de la carga de caña.

Ante su ausencia, varios trabajadores salieron a buscarlo por la ruta. Durante el recorrido encontraron a las autoridades y a los organismos de socorro, quienes atendían la emergencia y confirmaron el fallecimiento del conductor.

Sus compañeros expresaron tristeza por lo ocurrido, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis mencionadas están un posible microsueño o una falla mecánica, aunque ninguna ha sido confirmada.