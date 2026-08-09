Más de seis horas de combates mantienen en alerta a El Tambo, Cauca

Una situación de alta tensión se registra este domingo en la zona rural de El Tambo, Cauca, donde comunidades campesinas permanecen confinadas debido a intensos combates entre unidades del Ejército Nacional y estructuras de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con reportes de habitantes y líderes sociales, los enfrentamientos comenzaron durante la mañana y se intensificaron luego de ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones contra las tropas desplegadas en la zona. Los militares activaron el plan defensa y respondieron a la agresión.

Uno de los puntos donde se concentra la confrontación es el cerro Santa Ana, donde están ubicadas antenas y equipos fundamentales para las telecomunicaciones del suroccidente del país. También se reportan combates en el sector de El Recuerdo, en el corregimiento de La Uribe, cerca de los límites con Cajibío.

Videos difundidos durante la jornada muestran a habitantes refugiados en sus viviendas mientras se escuchan ráfagas y detonaciones. También se observa el sobrevuelo de aeronaves militares en medio de las operaciones.

La situación ha obligado a familias campesinas a permanecer confinadas para protegerse, mientras crece la preocupación por el riesgo para niños, adultos mayores y demás habitantes de la zona.

Hasta el momento no existe un reporte oficial consolidado sobre muertos o heridos. Algunas versiones señalan posibles bajas entre integrantes de las estructuras armadas, pero esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El Tambo mantiene presencia de estructuras disidentes, entre ellas el frente Carlos Patiño, contra el cual la Fuerza Pública desarrolla operaciones militares.

Las comunidades piden garantías para la población civil y esperan un pronunciamiento oficial que permita conocer la magnitud de los enfrentamientos.