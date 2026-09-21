Mariana Pajón vuelve al podio y Colombia supera las 100 medallas

Colombia vivió una jornada dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con cinco títulos y 14 medallas conquistadas este domingo 20 de septiembre, durante el octavo día de competencias.

La delegación nacional llegó a 110 medallas en el medallero general, con 39 oros, 37 platas y 34 bronces. Colombia mantiene el tercer lugar, detrás de Brasil y Argentina, y supera a Chile por 18 preseas en la clasificación total.

Una de las grandes protagonistas de la jornada fue Mariana Pajón, quien volvió a subir al podio en una disciplina diferente al BMX. La antioqueña integró el equipo colombiano que se quedó con el oro en la Velocidad por Equipos femenina, junto a Stefany Cuadrado y otras corredoras nacionales.

El ciclismo de pista aportó tres medallas de oro y una de plata. Además del triunfo femenino en Velocidad por Equipos, Colombia se impuso en la Persecución por Equipos femenina y en la Velocidad por Equipos masculina. La plata llegó en la Persecución por Equipos masculina.

En la lucha también hubo celebración. Tatiana Rentería conquistó la medalla de oro en la categoría de 76 kilogramos tras superar a la venezolana Acosta. La deportista señaló que uno de sus grandes objetivos es conseguir una medalla de otro color en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La quinta medalla dorada del día llegó en la vela, donde Simón Gómez se consagró campeón suramericano en la modalidad Sunfish masculino.

Con estos resultados, Colombia continúa su participación en Santa Fe 2026 con la mirada puesta en seguir ampliando su cosecha de medallas. Este lunes 21 de septiembre comenzarán las competencias de polo acuático femenino y masculino, además de nuevas jornadas en tenis, squash y tenis de mesa.