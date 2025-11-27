Los hechos, ocurridos alrededor de las 8:33 p. m., se registraron al interior de un vehículo particular color gris estacionado en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería.

De acuerdo con la información preliminar, la subteniente Mora se encontraba en Tolemaida en reentrenamiento y había solicitado permiso para viajar a Bogotá para asistir a un concierto. Tras su llegada a la Escuela de Infantería, la oficial se reunió con el capitán Vasmela, quien había citado a la subteniente en el parqueadero de la unidad militar. La víctima llegó acompañada por otro subteniente del Ejército, quien se encontraba dentro del vehículo en el momento del ataque.

Según los primeros reportes, el capitán habría disparado contra la subteniente y posteriormente se habría quitado la vida. El testigo presenció el hecho desde el interior del vehículo. El capitán adelantaba curso de ascenso para mayor, proceso que ya había concluido.

La alerta fue reportada por un suboficial de servicio, quien informó sobre posibles detonaciones en la zona. Personal médico y unidades de seguridad llegaron al sitio, pero los dos oficiales no presentaban signos vitales. La Fiscalía General de la Nación realizó el levantamiento de los cuerpos y adelanta la investigación para establecer las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar.

El Ejército Nacional confirmó los fallecimientos mediante un comunicado y calificó lo ocurrido como un incidente de carácter personal.