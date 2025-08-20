De acuerdo con versiones extraoficiales, el hecho se habría registrado hacia las 2:30 de la tarde de este miércoles, en la vía Culebras–Dos Quebradas, a la altura de la finca El Vergel. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, lo que ha generado temor entre quienes a diario transitan por este corredor rural.

Hasta el lugar se desplazó personal de la SIJIN, que realizó la inspección técnica al cadáver. Los móviles y responsables del crimen son materia de investigación.