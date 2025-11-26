El siniestro ocurrió en la Carrera 22, entre calles 7 y 8, donde, según las primeras versiones, el joven que se desplazaba en motocicleta colisionó con un peatón que caminaba por el sector. Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

Debido a la fuerza del impacto, ambos involucrados fueron atendidos por personal de ambulancias y trasladados a centros asistenciales con heridas de consideración. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento del motociclista, identificado como Maddox Alejandro Dulcey Correa.

Unidades de Tránsito Municipal realizaron la inspección técnica en el lugar y abrieron la investigación correspondiente para establecer responsabilidades en este nuevo siniestro vial