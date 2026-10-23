Jhaner Trujillo y Mafe Cardona le cantan al desamor

¡Que suenen los tragos, la música popular y las nuevas ilusiones! Jhaner Trujillo y Mafe Cardona se unen en “El Clavo”, una canción que convierte las penas del corazón en una invitación a pasar la página y darle una nueva oportunidad al amor.

Inspirados en el popular refrán colombiano “un clavo saca otro clavo”, los artistas presentan una propuesta musical con la que más de uno se sentirá identificado después de una ruptura amorosa. La fórmula es sencilla: dejar atrás los malos recuerdos, levantar la copa y abrirle la puerta a nuevas historias.

La canción fue escrita por Jhaner Trujillo, Mafe Cardona, Genery, compositor nominado a los Latin Grammy 2026, y Esteban Benjumea. Entre los cuatro construyeron una historia que combina despecho, complicidad y esperanza, con el sello característico de la música popular.

En esta colaboración, Jhaner y Mafe protagonizan un diálogo musical en el que las experiencias del amor y el desamor se convierten en el punto de partida para volver a sonreír. ¡Porque llorar por un amor perdido no puede ser un asunto de toda la vida!

El videoclip fue grabado en La Mecha / La Herencia Casa Club, en Llanogrande, Rionegro, Antioquia. Allí, los intérpretes aparecen acompañados por una banda musical, en una puesta en escena que recrea el ambiente festivo y parrandero de esta nueva apuesta.

Con apenas 20 años, Jhaner Trujillo busca consolidarse como una de las nuevas caras de la música regional colombiana. Por su parte, Mafe Cardona, reconocida por su trabajo como generadora de contenido, continúa explorando su faceta musical y suma su voz a esta colaboración.

“El Clavo” ya está disponible en las plataformas digitales de audio y video, lista para acompañar a quienes decidieron dejar el pasado atrás y darle una oportunidad a un nuevo amor.

¡Así que ya saben! Si el corazón anda de capa caída, Jhaner Trujillo y Mafe Cardona ponen la música. Y quién quita que, entre canción y canción, aparezca ese nuevo clavo que termine sacando al anterior.