Haaland tiene un tocayo colombiano: así fue registrado un niño en Bolívar

Mientras Erling Haaland continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 con la selección de Noruega, en Colombia volvió a hacerse viral la historia de un niño que lleva exactamente su mismo nombre: Erling Haaland Estrada Arrieta.

El menor, nacido en El Carmen de Bolívar a mediados de 2023, fue registrado con ese nombre por decisión de su padre, Walberto Estrada, un apasionado del fútbol que siguió de cerca la carrera del delantero desde su etapa en el Borussia Dortmund.

Según contó el padre, la idea nació después de ver una destacada actuación de Haaland en la Liga de Campeones. En ese momento le dijo a su pareja que, si algún día tenían un hijo, quería llamarlo igual que el atacante noruego. Cuando llegó el momento de inscribir al bebé en la Registraduría, varios funcionarios pensaron que se trataba de una broma, pero finalmente el pequeño quedó registrado oficialmente como Erling Haaland Estrada Arrieta.

La historia se conoció en mayo de 2024, cuando el registro civil del menor fue compartido en redes sociales y rápidamente se hizo viral. Ahora, con el gran momento que vive Haaland en la Copa del Mundo, el caso volvió a despertar la curiosidad de miles de aficionados.

Walberto Estrada aseguró que en su familia el nombre del niño ya es motivo de orgullo y de constantes comentarios. Además, reveló que desde pequeño le pone los partidos del Manchester City y de la selección de Noruega para que vea jugar a quien inspiró su nombre.

Incluso, contó una anécdota que suele sacar sonrisas: cuando le muestran una fotografía del verdadero Erling Haaland sin decirle quién es, el pequeño responde con total seguridad: «Ese soy yo, Erling Haaland».

El caso se ha convertido en uno de los ejemplos más curiosos de cómo algunos padres colombianos deciden homenajear a grandes figuras del deporte al momento de escoger el nombre de sus hijos.