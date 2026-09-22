Familias de Chaparral, Tolima pasan la noche en las calles por los sismos

La actividad sísmica mantiene en alerta a los habitantes de Chaparral, Tolima, donde varias familias han decidido permanecer fuera de sus viviendas ante el temor de que continúen los temblores.

Desde el domingo 20 de septiembre hasta este martes 22, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado más de 160 movimientos sísmicos en esta zona, de esos eventos, trece tuvieron magnitud igual o superior a 4,0 y la mayoría fueron superficiales, a menos de 30 kilómetros de profundidad. Al continuar la actividad sísmica, la cifra total puede aumentar con el paso de las horas o los días.

En sectores como El Edén, algunas familias han optado por dormir en los andenes, sentadas en sillas o sobre colchones, mientras permanecen acompañadas de vecinos y familiares. El temor es especialmente evidente entre quienes tienen niños pequeños, adultos mayores o viviendas que presentan algún tipo de afectación.

La recomendación para la comunidad es mantener preparados documentos, agua, linterna, silbato y un kit de emergencia, además de establecer un punto de encuentro familiar en caso de tener que evacuar.

Las personas que habitan viviendas con grietas, daños visibles o ubicadas en zonas de ladera deben seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y evitar permanecer en lugares que puedan representar un riesgo.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la zona y continúa informando sobre los movimientos registrados.