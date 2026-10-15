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Falleció Germán Quintero actor de ‘Escobar, el patrón del mal’

La televisión colombiana despide a uno de sus rostros recordados, tras conocerse el fallecimiento del actor Germán Quintero Laverde, quien hizo parte de reconocidas producciones nacionales que llegaron a las pantallas de Latinoamérica. La noticia fue confirmada por fuentes de su familia a EL TIEMPO.

Quintero participó en series y novelas como Sueños y espejos (1994), Cara o sello: Dos rostros de mujer (1995), Montecristo (2007), Escobar, el patrón del mal (2012) y Pasión de Gavilanes 2 (2021), entre otras producciones.

Tras conocerse su muerte, Alejandra Quintero Sinisterra, fotógrafa y sobrina del artista, compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su autoría junto a un mensaje de despedida: “Inmortal, único e intransferible. 1956-2026”.

Por ahora, no se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento. La información continúa en desarrollo.

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