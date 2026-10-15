Falleció Germán Quintero actor de ‘Escobar, el patrón del mal’

Quintero participó en series y novelas como Sueños y espejos (1994), Cara o sello: Dos rostros de mujer (1995), Montecristo (2007), Escobar, el patrón del mal (2012) y Pasión de Gavilanes 2 (2021), entre otras producciones.
Tras conocerse su muerte, Alejandra Quintero Sinisterra, fotógrafa y sobrina del artista, compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su autoría junto a un mensaje de despedida: “Inmortal, único e intransferible. 1956-2026”.
Por ahora, no se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento. La información continúa en desarrollo.
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