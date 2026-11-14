Estas son las cirugías plásticas que podría cubrir su EPS

No todas las cirugías plásticas deben pagarse de manera particular. En Colombia, algunos procedimientos pueden ser cubiertos por las EPS cuando existe una necesidad médica y su realización busca proteger la salud física o mental del paciente.

Así lo recordó la Corte Constitucional en la Sentencia T-152 de 2026, al estudiar el caso de una mujer que perdió más de 37 kilos tras una cirugía bariátrica y quedó con exceso de piel, lo que le ocasionó molestias físicas, depresión y ansiedad. La Corte concluyó que la EPS vulneró sus derechos al no considerar integralmente esas afectaciones.

¿Qué cirugías pueden tener cobertura?

Abdominoplastia reconstructiva: cuando el exceso de piel causa irritaciones, heridas u otras complicaciones.

Rinoplastia funcional: si corrige problemas respiratorios o daños ocasionados por lesiones.

Cirugías reconstructivas de senos: cuando responden a una necesidad médica.

Los procedimientos cuyo único propósito es modificar la apariencia física no cuentan con financiación de recursos públicos.

¿Cómo solicitarlas?

El paciente debe acudir al médico tratante, explicar sus molestias y aportar los diagnósticos y antecedentes que demuestren cómo la condición afecta su bienestar. Si existe una necesidad médica, el profesional deberá justificar el procedimiento.

La valoración debe contemplar las consecuencias físicas y psicológicas. Si la EPS niega la cirugía sin estudiar integralmente el caso, se puede presentar una reclamación y, si se vulneran derechos fundamentales, acudir a una acción de tutela.