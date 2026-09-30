¿Está preparado para una emergencia? Tuluá se suma al Simulacro Nacional

Saber cómo reaccionar ante una emergencia puede marcar la diferencia. Por eso, Tuluá se sumará el próximo 21 de octubre al Simulacro Nacional, una jornada en la que la comunidad podrá poner en práctica sus conocimientos y evaluar su capacidad de respuesta.

La actividad está dirigida a familias, empresas, instituciones, entidades y ciudadanos interesados en hacer parte del ejercicio.

Para participar, es necesario realizar la inscripción antes del 19 de octubre, mediante el código QR dispuesto por la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo. El formulario solicitará los datos básicos de la persona responsable y de la organización o comunidad que se vincule.

Una vez llegue el día del simulacro, los participantes deberán reportar las acciones desarrolladas y la respuesta implementada a través de un nuevo código QR, que estará disponible durante la jornada.

La información será revisada por la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo como parte del proceso de validación. Posteriormente, los participantes recibirán una certificación directamente en su correo electrónico.

La jornada busca que los tulueños conozcan de manera práctica qué hacer frente a una eventual emergencia y fortalezcan su preparación.