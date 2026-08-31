Empieza la entrega de subsidios para Roldanillo y Buenaventura

Las familias de Buenaventura y Roldanillo que perdieron sus viviendas o quedaron con sus casas inhabitables tras el terremoto del pasado 10 de agosto comenzarán a recibir subsidios de arrendamiento por parte del Gobierno nacional.

La ayuda será entregada a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y está dirigida tanto a propietarios como a arrendatarios que hayan sido afectados. Para acceder al beneficio, deben estar registrados en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) bajo la categoría de vivienda destruida o no habitable.

De acuerdo con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en Buenaventura están identificadas 4.605 viviendas colapsadas o no habitables, mientras que en Roldanillo la cifra asciende a 1.754 viviendas.

En el caso de Buenaventura, cada familia recibirá un subsidio mensual de $1.050.000, mientras que en Roldanillo, por ser un municipio de categoría sexta, el apoyo será de $875.452. Los recursos serán transferidos directamente a las familias damnificadas.

La gobernadora señaló que actualmente estos dos municipios, junto con Cali, hacen parte de los territorios donde ya comenzó la entrega de estos recursos. Además, manifestó su expectativa de que el Gobierno nacional anuncie próximamente subsidios para los damnificados de los demás municipios del departamento.

Según el balance entregado por la mandataria, alrededor de 15.000 viviendas resultaron colapsadas en el Valle del Cauca, por lo que se espera que la ayuda pueda ampliarse durante los próximos días.

Mientras avanzan estos apoyos económicos, en Buenaventura ya comenzó la etapa de reconstrucción mediante un proceso de autoconstrucción asistida liderado por la Gobernación del Valle, con respaldo del Gobierno nacional y del sector privado.