El abandono de los parques en Bosques de Maracaibo clama por una respuesta inmediata de la administración municipal. Los residentes del barrio no entienden cómo, pese a los impuestos que pagan, la Alcaldía y sus entidades responsables brillan por su ausencia. Los parques, que deberían ser espacios para el deporte, la recreación y la integración familiar, hoy son un basurero a cielo abierto…¡Añañaiii!

Aunque la Alcaldía tiene gran parte de la responsabilidad, no se puede pasar por alto que son los mismos vecinos quienes, de manera irresponsable, convierten los parques en basureros públicos…¡No hay derecho, carajo!.

La junta de acción comunal, que debería liderar jornadas de limpieza y estrategias de recuperación, se mantiene en silencio, dejando que la suciedad y el deterioro avancen. Es hora de que los habitantes del barrio asuman su papel: organizarse, exigir a las autoridades y, sobre todo, dar ejemplo con la cultura ciudadana…¡Ya están grandecitos para recibir regaños!

Los vecinos del barrio Bosques de Maracaibo están protestando por el mal estado de los parques que existen en la ciudadela.

Preguntas pendejas. ¿Por qué será que los tulueños somos campeones para criticar pero cuando se les invita a un reunión para socializar una obra, nunca van y luego montan en cólera como sucede con los habitantes del barrio Prados del Norte que se quejan porque les van a demoler el polideportivo e ignoran que este será remodelado y por ahí pasará una vía para descongestionar el sector?

¿Cómo irá la investigación del robo de un vehículo adscrito a la Alcaldía de Tuluá fuera del parqueadero oficial y del área del municipio?

¿Qué faltará para que los semáforos peatonales vuelvan a funcionar en la Villa de Céspedes o ya cumplieron su vida útil?

Varios motociclistas han caído al piso sufriendo raspaduras y daños en sus vehículos al no observar los reductores de velocidad ocultos por el topping

¿Cuándo será que la policía le pondrá atención a las denuncias de los padres de familia que ven con preocupación cómo un sujeto se pasea frente a la Institución Educativa Moderna, ubicada en la vía al corregimiento de Nariño, mostrando ‘sus partes nobles?