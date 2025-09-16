El abandono de los parques en Bosques de Maracaibo clama por una respuesta inmediata de la administración municipal. Los residentes del barrio no entienden cómo, pese a los impuestos que pagan, la Alcaldía y sus entidades responsables brillan por su ausencia. Los parques, que deberían ser espacios para el deporte, la recreación y la integración familiar, hoy son un basurero a cielo abierto…¡Añañaiii!
Aunque la Alcaldía tiene gran parte de la responsabilidad, no se puede pasar por alto que son los mismos vecinos quienes, de manera irresponsable, convierten los parques en basureros públicos…¡No hay derecho, carajo!.
La junta de acción comunal, que debería liderar jornadas de limpieza y estrategias de recuperación, se mantiene en silencio, dejando que la suciedad y el deterioro avancen. Es hora de que los habitantes del barrio asuman su papel: organizarse, exigir a las autoridades y, sobre todo, dar ejemplo con la cultura ciudadana…¡Ya están grandecitos para recibir regaños!
Los vecinos del barrio Bosques de Maracaibo están protestando por el mal estado de los parques que existen en la ciudadela.
Preguntas pendejas. ¿Por qué será que los tulueños somos campeones para criticar pero cuando se les invita a un reunión para socializar una obra, nunca van y luego montan en cólera como sucede con los habitantes del barrio Prados del Norte que se quejan porque les van a demoler el polideportivo e ignoran que este será remodelado y por ahí pasará una vía para descongestionar el sector?
¿Cómo irá la investigación del robo de un vehículo adscrito a la Alcaldía de Tuluá fuera del parqueadero oficial y del área del municipio?
¿Qué faltará para que los semáforos peatonales vuelvan a funcionar en la Villa de Céspedes o ya cumplieron su vida útil?
Varios motociclistas han caído al piso sufriendo raspaduras y daños en sus vehículos al no observar los reductores de velocidad ocultos por el topping
¿Cuándo será que la policía le pondrá atención a las denuncias de los padres de familia que ven con preocupación cómo un sujeto se pasea frente a la Institución Educativa Moderna, ubicada en la vía al corregimiento de Nariño, mostrando ‘sus partes nobles?
¿Por qué será que la calle Sarmiento, una vía tan angosta, se ha convertido en parqueadero permanente de motos si existen lugares apropiados cerca para estos vehículos?
Está usted de acuerdo en que Néstor Lorenzo siga dirigiendo la Selección Colombia para el Mundial de Fútbol en el 2026 oquiere que nombren a otro técnico a pesar que los clasificó?
Los papás que tienen sus hij@s en la Institución Educativa Moderna están pidiendo a la policía más atención en el sector.
¿Será que los libretistas de televisión no encuentran temas de interés para realizar nuevas producciones que ahora se habla que volveremos a ver a Miguel Varoni interpretando la tercera temporada de Pedro El Escamoso?
El pasado domingo, Trujillo realizó su carrera atlética del Café Café con una nutrida asistencia de deportistas, aunque sin figuras de talla nacional, pero contaron con la presencia y la participación de la comandante de la Policia Valle, la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, quien se inscribió en la prueba de los 4K y corrió al lado de muchos infantes que la aplaudieron…¡Buen detalle!
Ya estamos en septiembre y no se ha vuelto a oir nada sobre las revocatorias del mandato de los alcaldes de Buga y Sevilla, luego de la bulla que hicieron los detractores de estos mandatarios…¿Será que los argumentos que mostraron los inconformes, eran falsos?
Lo que nos faltaba. John Edison Mosquera Blanco, conocido por su disfraz del icónico personaje de DC Comics, figura entre los 75 aspirantes a la presidencia de Colombia, según la encuesta Guarumo–Ecoanalítica. John Edinson, es un bogotano que ha querido desde hace varios periodos ser Concejal de Bogotá sin poder lograr su propósito, ahora quiere ser Presidente de Colombia….¿Le sonará la flauta, añañaiii?
Pero si Batman quiere ser Presidente de Colombia, aquí en Tuluá tenemos a Eustorgio, conocido como «Cayayo», residente en uno de los callejones del corregimiento de Aguaclara, que aspira ser incluído en la lista al Concejo con el apoyo del líder político de la U, Hárold Urcuqui…¿Logrará su propósito o solo querrá averiguar cuántos seguidores tiene?