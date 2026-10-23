Capturan a hombre investigado por feminicidio de mujer embarazada

Siete meses después del hallazgo de una mujer embarazada sin vida dentro de un carro de mercado, en el sur de Bogotá, las autoridades capturaron a Luis Fernando Vásquez Moreno, señalado como presunto responsable del crimen.

El cuerpo fue encontrado el 15 de marzo en un sendero peatonal cerca del parque La Joya, en Ciudad Bolívar. La víctima, quien tenía tres meses de embarazo, fue hallada dentro de una bolsa, con pies y manos atados. Según las autoridades, sostenía una relación sentimental con el hombre capturado.

La investigación incluyó el análisis de una grabación que habría registrado el recorrido del sospechoso por la zona antes de abandonar el cuerpo. El informe forense reportó múltiples lesiones traumáticas y señaló posibles actos de tortura y restricción corporal.

Vásquez Moreno fue capturado por orden judicial el 10 de octubre y quedó a disposición de la Fiscalía, que le imputó los presuntos delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. La Policía también informó que el detenido registra tres antecedentes por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El caso continúa en manos de las autoridades, que buscan esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del señalado.