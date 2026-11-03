Caminó durante 28 años para dar la vuelta al mundo y regresar a casa

Karl Bushby recorrió 50.000 kilómetros, atravesó cuatro continentes y superó detenciones, restricciones migratorias y obstáculos naturales antes de llegar a su ciudad natal en Inglaterra.

Lo que inicialmente calculó como una aventura de diez años terminó convirtiéndose en una travesía de casi tres décadas. El británico Karl Bushby, de 57 años, regresó el lunes 2 de noviembre de 2026 a Hull, su ciudad natal, después de recorrer aproximadamente 50.000 kilómetros a pie y atravesar cuatro continentes.

Su historia comenzó en 1998, cuando tenía 29 años y decidió emprender una expedición desde Chile hasta Inglaterra. Antes de partir estableció dos condiciones: no utilizar medios de transporte para avanzar y no regresar a casa hasta completar el recorrido.

La llegada estuvo acompañada por una multitudinaria bienvenida. Hasta 1.000 personas se reunieron en el centro de Hull para recibirlo, mientras Bushby avanzaba con un carrito metálico en el que transportaba sus pertenencias. Durante el acto, agradeció a quienes hicieron posible que continuara con su propósito y aseguró que no había logrado la hazaña en solitario.

Una travesía de 50.000 kilómetros

Durante 28 años, el exparacaidista británico atravesó selvas, montañas, desiertos y regiones heladas. Su ruta lo llevó por todo el continente americano, hasta cruzar el estrecho de Bering sobre una superficie congelada y continuar por Asia Central y Europa.

El recorrido estuvo marcado por condiciones climáticas extremas, largos periodos de aislamiento y dificultades que pusieron a prueba su determinación. En una entrevista con Reuters en 2025, describió la monotonía de caminar durante días o semanas por paisajes que parecían no cambiar.

Detenciones y obstáculos que retrasaron su regreso

La expedición también enfrentó problemas con las autoridades y las restricciones migratorias. Bushby fue detenido en Panamá y Rusia, y relató un episodio en México en el que fue retenido a punta de pistola.

A esto se sumaron las dificultades para obtener permisos de ingreso, la crisis financiera internacional de 2008 y la pandemia de covid-19, situaciones que obligaron a suspender temporalmente su avance.

Sin embargo, cada vez que podía retomar el recorrido, regresaba al punto exacto donde lo había interrumpido para mantener las condiciones originales de su desafío.

El regreso después de casi tres décadas

En octubre de 2026, Bushby cruzó a nado el Canal de la Mancha para regresar a territorio británico. Posteriormente, continuó caminando hasta Hull, donde finalmente cumplió la promesa que había hecho al salir de Chile.

Su llegada también representó la oportunidad de reencontrarse con su familia. Estaba previsto que se reuniera con su madre, Angela; su hijo Adam y una nieta de 12 años a quien todavía no conocía.

La historia de esta expedición llegará también al cine. El director alemán Werner Herzog prepara un documental titulado Walk of Life, que recogerá los detalles de una aventura que comenzó en 1998 y terminó 28 años después, con el regreso de Bushby a casa.