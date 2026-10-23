Cali celebra hoy el Día Mundial del Pandebono en la Plazoleta Jairo Varela

Hoy, viernes 23 de octubre, Cali celebrará uno de los sabores más representativos del Valle del Cauca. La Plazoleta Jairo Varela reunirá durante doce horas a panaderías, artistas y visitantes en la cuarta edición del Día Mundial del Pandebono.

La jornada se realizará de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., con una programación que combinará gastronomía, música y tradición regional. Entre los artistas invitados estarán Javier Vásquez, Giovanny Ayala y Dayson Lyon.

Uno de los atractivos será la participación de diez panaderías seleccionadas durante las caravanas organizadas previamente, que recorrieron establecimientos concursantes para destacar el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición culinaria.

La celebración es una iniciativa de RCN y contará también con la presencia de sus emisoras, Noticias RCN y Canal RCN.

Esta edición tendrá como lema «Reconstruirnos es cuestión de pandebono», una invitación a reunirse alrededor de la gastronomía y las costumbres vallecaucanas. La invitación es a disfrutar en familia de una jornada dedicada a uno de los productos más emblemáticos de la región.