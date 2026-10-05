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“Así Soy Yo”: Daniel Geles estrena álbum con sello propio

El hijo de Omar Geles abre una nueva página en su historia musical con cinco canciones que llevan su inspiración, su voz y toda la herencia vallenata de su familia.

El apellido Geles sigue sonando fuerte en el vallenato. Ahora es Daniel Geles quien toma la palabra y presenta “Así Soy Yo”, su nuevo álbum, una producción íntima en la que el joven artista muestra su esencia, sus sentimientos y, sobre todo, una identidad musical que comienza a caminar con pasos propios.

La producción está integrada por cinco canciones, todas compuestas por Daniel, quien decidió plasmar en cada tema una parte de su mundo artístico y personal. El resultado es una propuesta auténtica, cercana y cargada de ese sentimiento que identifica al vallenato.

Para este proyecto, Daniel reunió además a importantes talentos. Rolando Ochoa participa con su acordeón en una de las canciones, mientras Chide García aporta su talento en otras piezas, creando un interesante encuentro de generaciones y estilos.

Valledupar también es protagonista

“Así Soy Yo” no solamente se escucha: también se ve. Cada una de las cinco canciones cuenta con su propio videoclip, grabado en diferentes escenarios de Valledupar y bajo la dirección de Fredy Melo.

Las imágenes buscan llevar al público a las historias, emociones y ambientes que inspiran cada una de las canciones, convirtiendo el álbum en una experiencia audiovisual completa.

Un apellido que pesa… y una voz que quiere volar sola

Daniel Geles lleva consigo una herencia musical imposible de ignorar. Es hijo de Omar Geles, uno de los grandes compositores e intérpretes que dejó una huella imborrable en la música vallenata.

Pero “Así Soy Yo” representa precisamente eso: el comienzo de un camino propio. Daniel reconoce sus raíces, abraza el legado familiar y, al mismo tiempo, empieza a escribir su propia historia, con canciones compuestas desde su inspiración y una propuesta que busca conquistar a las nuevas generaciones.

Con “Así Soy Yo”, Daniel Geles deja claro que el legado continúa… pero ahora lleva su propia voz.

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