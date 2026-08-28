Así buscan ayudar a los emprendedores afectados por el terremoto

La Gobernación del Valle del Cauca trabaja en una propuesta para otorgar créditos a cero interés a emprendedores afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, con el propósito de ayudarles a recuperar sus negocios y preservar los empleos.

La iniciativa es estructurada junto a Infivalle y contempla inicialmente créditos con dos meses de gracia, por lo que los beneficiarios comenzarían a pagar a partir del tercer mes.

La propuesta también busca articularse con entidades como Bancóldex y el Banco Agrario, a través de Fonder Valle, para ampliar las alternativas de financiación para los comerciantes y emprendedores damnificados.

“Los negocios no podemos cerrarlos, necesitamos que los empleos no se nos acaben”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro, al explicar la importancia de apoyar la recuperación económica de quienes resultaron afectados.

De acuerdo con el balance entregado por la Gobernación, 10.694 emprendedores de los 42 municipios del Valle han reportado afectaciones por la emergencia, con pérdidas económicas estimadas en $212 millones. Cali, Roldanillo, Buenaventura, La Unión y Sevilla aparecen entre los municipios con mayores impactos.

La línea de crédito todavía se encuentra en fase de estructuración, por lo que aún falta definir las condiciones y requisitos para acceder a estos recursos.