Adiós a Movistar: Tigo asumirá su marca en Colombia

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia se prepara para un cambio que impactará la identidad comercial de dos de sus operadores. Millicom anunció el proceso de integración de Movistar y Tigo bajo una sola marca, una transición que se desarrollará progresivamente.

La estrategia, presentada bajo el mensaje “Movistar ahora es Tigo”, busca unificar la presencia comercial de ambas compañías en el país. Con este proceso, Movistar dejará de operar como marca independiente, mientras Tigo concentrará la identidad comercial de las operaciones integradas.

Como parte de esta transformación, Millicom anunció inversiones por $8,5 billones durante los próximos cuatro años, destinadas a modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, fortalecer las redes móviles y fijas, ampliar la cobertura 5G y mejorar la conectividad.

Para los usuarios de Movistar, la compañía señaló que la transición será gradual y que no será necesario realizar cambios inmediatos únicamente por el anuncio. Los clientes recibirán información y acompañamiento sobre los ajustes que puedan presentarse en sus servicios durante el proceso.

La integración marca una nueva etapa para el sector de las telecomunicaciones en Colombia, mientras avanzan los planes para consolidar ambas operaciones bajo la marca Tigo.