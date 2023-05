El presidente de la República Gustavo Petro terminó con la incertidumbre sobre el paradero de los cuatro menores de edad que al parecer habrían sobrevivido al accidente aéreo de una avioneta en Guaviare y de la misma manera explicó por qué borró el trino en el que anunciaba el hallazgo con vida de los niños.

Pero la información que ahora entregó el jefe de Estado no es alentadora, ya que indicó, que la búsqueda continúa al señalar que las Fuerzas Militares siguen en esos operativos especiales en compañía de las comunidades indígenas, eso quiere decir que aún no han sido encontrados.

En el mensaje que compartió en las redes sociales el mandatario colombiano lamentó el trino que publicó el miércoles de esta semana sobre la noticia del milagro, sin embargo indicó que no escatimará esfuerzos desde el Gobierno nacional para darle una buena noticia al país.

“He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando”, trinó Petro.

He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando.



En este… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2023 Y agregó en el mensaje: “En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.

Este jueves, el presidente Gustavo Petro borró de su cuenta en Twitter un mensaje que había publicado este miércoles, a las 4:43 p.m., y en el que había informado que habían sido encontrados con vida los cuatro niños perdidos en la selva tras el accidente de una avioneta en el Guaviare.





Trino del presidente Gustavo Petro – Foto: Twitter de @petrogustavo



¿Dónde están los cuatro niños accidentados en la avioneta en Guaviare que el presidente dijo que aparecieron con vida? Esto es lo que se sabe a esta hora

En la mañana de este jueves, continúa el gran misterio que tiene en vilo a toda Colombia: ¿cuál es el paradero de los cuatro menores de edad que fueron reportados con vida en las últimas horas tras caer en la selva del Caquetá desde el pasado 1 de mayo, luego del accidente de una avioneta que cubría la ruta entre Araracuara y San José del Guaviare?

Desde hace más de 12 horas, el presidente Gustavo Petro confirmó el hallazgo de los niños, pero hasta el momento no se tiene certeza de dónde pueden estar,pues los militares todo el tiempo han negado que tengan en su poder a los menores sobrevivientes, mientras que la Aeronáutica Civil ratifica lo mismo.

La última versión habla de que un campesino de la zona los habría encontrado y los llevaría en lancha en la ruta Mitú-Cachiporro; sin embargo, a primeras horas de la mañana de este jueves, 18 de mayo, aún continúa la búsqueda.

Se intensifican los labores de búsqueda tras este hallazgo. – Foto: Aeronáutica Civil

La empresa Avianline Charter’s, dueña de la avioneta siniestrada, en un comunicado advirtió que, “acerca de la información sobre los menores perdidos, aún sigue la búsqueda con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana y el padre de los menores, sin ningún resultado por el momento”.

“Estoy dispuesto a arriesgarlo todo”: la triste búsqueda del padre de los cuatro menores de edad del accidente de avioneta en Guaviare

Ante esta angustia, Fatima Valencia, abuela de los niños, quien aseguró que se enteró por el presidente y los medios, pero que no sabe más, pues no ha tenido contacto con sus nietos. “Espero recibir a mis nietos y recibir el cadáver de mi hija que todavía no lo han hecho llegar”.

La avioneta apareció en Caquetá. – Foto: Cortesía: Aerocivil.

Asimismo, Fidencio Valencia, tío de Magdalena Mukutuy Valencia, dio a conocer que él se trasladó de Bogotá a Villavicencio para acompañar a su hermana Fátima.“Hasta que no encuentre una foto que yo mire a los cuatro niños, que están vivos, yo no puedo salir de la duda. Así como dijeron de Magdalena, que ella está muerta, pero el cadáver no lo han traído acá”.

Niños avioneta accidente Caquetá – Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Aseguró, con dolor, que la espera les impacienta. “Desde que encontraron el avión solo muestran el avión, pero a nosotros no nos han mostrado la cara. No sé qué toca hacer… Esto es duro, cosas que uno nunca cree, que la familia de uno pase por eso. Esperamos que todo lo que mi Dios decida o el destino esté, nosotros aceptamos porque qué vamos a hacer”, agregó en la conversación con SEMANA.

Sin embargo, las tropas militares informaron que no pararon la búsqueda durante la noche del miércoles y parte de la madrugada de este jueves. Ellos van en ancho frente, haciendo ruido, prendiendo fogatas y luces para encontrar a los menores. Los Comandos Especiales de las Fuerzas Militares llevan también visores nocturnos, donde mantienen en el área a 100 hombres entrenados y equipados para afrontar las más duras misiones.

Estos son los rostros de los adultos que viajaban junto a los cuatro niños. – Foto: Suministrada a SEMANA

“El Avión Fantasma de la Fuerza Aérea estuvo en la madrugada y lanzó bengalas para iluminar la zona y así orientar la búsqueda. Las Fuerzas Militares mantenemos la fe intacta y no pararemos hasta encontrarlos y rescatarlos”, indicaron las autoridades.

Por su parte, el gobernador de Caqueta, Arnulfo Gasca, dijo en entrevista con la Radio Nacional de Colombia que los niños están en un resguardo, donde se espera que en el transcurso de la mañana se puedan rescatar definitivamente.

La avioneta apareció en Caquetá. – Foto: Cortesía: Aerocivil.

“No tenemos información de que vaya a llegar el presidente Petro, yo me estoy desplazando para San Vicente del Caguán a un consejo de seguridad con el ministro de Defensa”, puntualizó el mandatario.

Gustavo Petro Niños avioneta accidente Caquetá – Foto: Suministrada a Semana A.P.I / Juan Carlos Sierra

Ante la angustia y desesperación que se ha generado por esta noticia, la familia Mukutuy Valencia, se pronunció a través de un comunicado, donde “rechaza la desinformación y manejo mediático que se le ha dado a la búsqueda, hallazgo, rastros de nuestros familiares”.

Asimismo, exigen respeto a las entidades públicas y privadas, así como también a los medios de comunicación que han dado a conocer esta difícil situación “respecto a la condición de vida y las falsas expectativas que se han divulgado” en las últimas horas.

“La salud física y emocional no es un juego que pueda ser borrado y/o fácilmente olvidado”, reseña el escrito.