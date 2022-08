Un tema que hemos publicado hasta la saciedad y que pareciera no tener dolientes, pues la fuerza disponible de la policía ambiental es mínima y no tiene capacidad de respuesta ante el llamado de la ciudadanía. Es bueno recordar que el Código Nacional de Convivencia Ciudadana establece multas a los ciudadanos que no cumplan con la normatividad estipulada y tendrán que pagar multas, que oscilan entre los 98.360 y 786.880 pesos, dependiendo el impacto que genere y los daños. Para el caso de esta gráfica, si los dueños llegasen a ser ubicados podrán recibir la máxima multa establecida por la norma vigente en todo el territorio nacional.