Cuando alguien se sienta a hablar con Andrés Killer, rápidamente se da cuenta que está ante un joven apasionado por la fotografía y quien descubrió en los animales, especialmente, en aquellos que en muchas ocasiones resultan imperceptibles a la vista humana, su mejor excusa para disparar el obturador de la cámara y buscar una imagen perfecta

Este tulueño, publicista de profesión, ha perfeccionado su técnica de la macro fotografía dándole vida a especies del reino animal, a los cuales no solo fotografea, sino que investiga su nombre científico, origen, características morfólica, hábitat, entre otros.

De acuerdo con lo relatado, su amor por la flora y la fauna viene desde sus orígenes, pues en casa sus padres le inculcaron el respeto por estos seres vivos, incluso por aquellos que muchos ven con desprecio por su apariencia.

“A través de la macro fotografía, descubrí que en el reino animal hay una gran variedad de moscas y al investigarlas pude saber que son distintas e incluso algunas son carnívoras, pues se pueden comer insectos de mayor tamaño. Esas son las llamadas moscas asesinas”, afirma Andrés Killer.

Una curiosidad del trabajo que desarrolla este tulueño, es que no requiere desplazarse a regiones apartadas, pues la mayoría de ellos llegan hasta su casa, sitio de trabajo o donde sus amigos. “Hace un tiempo me llamaron de Casa Huertas con algo de alarma pues habían visto una especie animal muy rara. Al llegar y hacer el registro gráfico comprobé que era una zarigüeya, pero esta era albina, como los perros la habían herido, me la llevé para la casa y allí la tuvimos hasta que se recuperó y la liberamos en una zona segura” comenta.

Su pasión por retratar la naturaleza hace que todo el tiempo lleve su equipo fotográfico e incluso en los paseos o actividades familiares siempre lo tiene, pues un animal está en cualquier lugar a la espera de una buena foto.

Su trabajo lo ha llevado a diferentes exposiciones y son muchas las personas que se enamoran de sus fotografías y las llevan para sus casas y oficinas. Una buena colección de sus fotos puede ser consultada en @andreskiller_macro, sin duda lo sorprenderá.