En medio de lágrimas, la actriz pidió oración por ella y ayuda para realizar el funeral.

En la mañana de este sábado, la actriz Luly Bossa, reconocida y admirada por acompañar a su hijo, dio la triste noticia de que su hijo se había muerto.

Mi Ángelo se me fue

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo en el video.

De hecho, esta misma mañana, la actriz había compartido un video en el que hacía un angustioso llamado a sus seguidores para que oraran por el joven.

No se supone que los hijos se vayan antes que uno

En dicho video se escuchaba a otra mujer en el fondo llamando a Ángelo.

Lamentablemente, una hora y media después, Luly Bossa dijo que había muerto.

“Necesito ayuda (…) oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias”, finalizó el metraje.

En las redes sociales, la actriz compartió el número de cuenta para que las personas puedan dar su aporte y ayudar a realizar las honras fúnebres de Ángelo.

El mundo del entretenimiento se pronunció

Oraremos por ti. Eres una madre impresionante. Cuenta con nosotros

Ante la triste noticia, famosos como Maleja Restrepo, Sebastián Mejía, Valerie Domínguez y Cristina Hurtado se pronunciaron en los comentarios con mensajes de apoyo y condolencias.

“Oraremos por ti. Eres una madre impresionante. Cuenta con nosotros”, escribió Maleja Restrepo.

A ella se unió Sebastián ‘Tatán’ Mejía, quien hizo referencia a la ayuda solicitada por la actriz: “Ya mismo”.

La actriz y modelo Valerie Domínguez escribió: “Fuerza Mama Bella!!. Eres demasiado!!! Que gran ejemplo! Cuenta con nosotros!”

Cristina Campuzano le dejó otro mensaje de aliento: “Lo siento muchísimo Luly. Estarán en mis oraciones y las de mi familia ti y él”

“Mucha fuerza! Eres una mujer ejemplar! Dios está contigo siempre! Cuéntanos cómo te podemos ayudar? Cuenta con nosotros!”, también escribió Cristina Hurtado.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Ángelo?

Según ha dicho la actriz en varias oportunidades, Ángelo, de 19 años, padece una enfermedad llamada distrofia muscular, una afección que afecta todos sus músculos y provoca un deterioro progresivo, dificultando cada vez más su movilidad.

La mujer en sus redes mostró los altos y los bajos de la enfermedad de su hijo.

La admiración que hoy recibe es porque la actriz representa a muchas madres, cabeza de familia, que se ha dedicado en “cuerpo y alma” para que sus hijos tengan un trato digno y la atención médica adecuada.