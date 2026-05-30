¿Quiénes son la fórmulas vicepresidenciales de los tres candidatos que puntean en las encuestas?

José Manuel Restrepo. Fórmula de Abelardo de la Espriella



Economista y académico. Exministro de Comercio. Exministro de Hacienda. Fue rector universitario

Su papel en la campaña:

Aporta experiencia económica y tranquilidad a sectores empresariales.

Juan Daniel Oviedo. Fórmula de Paloma Valencia

Economista. Exdirector del DANE. Excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Especialista en estadísticas y políticas públicas

Su papel en la campaña:

Ayudar a atraer votantes independientes y de centro.

Aída Quilcué. Fórmula de Iván Cepeda

Lideresa indígena nasa. Defensora de derechos humanos. Exconsejera mayor del CRIC. Referente de movimientos sociales

Su papel en la campaña:

Representar a comunidades indígenas y sectores sociales.

¿Cuál de estas fórmulas vicepresidenciales considera más fuerte?

Los leemos en los comentarios.