¿Quiénes son la fórmulas vicepresidenciales de los tres candidatos que puntean en las encuestas?

José Manuel Restrepo. Fórmula de Abelardo de la Espriella
Economista y académico. Exministro de Comercio. Exministro de Hacienda. Fue rector universitario
Su papel en la campaña:
Aporta experiencia económica y tranquilidad a sectores empresariales.
Juan Daniel Oviedo. Fórmula de Paloma Valencia
Economista. Exdirector del DANE. Excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Especialista en estadísticas y políticas públicas
Su papel en la campaña:
Ayudar a atraer votantes independientes y de centro.
Aída Quilcué. Fórmula de Iván Cepeda
Lideresa indígena nasa. Defensora de derechos humanos. Exconsejera mayor del CRIC. Referente de movimientos sociales
Su papel en la campaña:
Representar a comunidades indígenas y sectores sociales.
¿Cuál de estas fórmulas vicepresidenciales considera más fuerte?
Los leemos en los comentarios.
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