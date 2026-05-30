Todo listo para la gran cabalgata que abrirá la Feria de Tuluá 2026

Cientos de caballistas recorrerán las principales vías del municipio en una jornada que exaltará la tradición equina y el Caballo Criollo Colombiano. El recorrido iniciará a las 4:00 de la tarde en el sector comprendido entre Levapán y la CVC, y finalizará sobre la carrera 40.
Para garantizar el desarrollo del evento, la organización anunció un operativo especial con acompañamiento de la Fuerza Pública, organismos de socorro, autoridades de tránsito, personal médico y veterinario.
Los caballistas que aún no han adquirido su manilla podrán reclamarla el mismo sábado desde las 10:00 de la mañana en Agrohacienda La Martina, presentando su documento de identidad.
La organización hizo un llamado a los participantes para vivir la cabalgata con responsabilidad y respeto por las normas establecidas.
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