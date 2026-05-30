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Todo listo para la gran cabalgata que abrirá la Feria de Tuluá 2026

La Feria de Tuluá 2026 comenzará oficialmente este sábado 6 de junio con la tradicional Cabalgata de Apertura, uno de los eventos más representativos de la programación de la feria en el municipio.

Cientos de caballistas recorrerán las principales vías del municipio en una jornada que exaltará la tradición equina y el Caballo Criollo Colombiano. El recorrido iniciará a las 4:00 de la tarde en el sector comprendido entre Levapán y la CVC, y finalizará sobre la carrera 40.

Para garantizar el desarrollo del evento, la organización anunció un operativo especial con acompañamiento de la Fuerza Pública, organismos de socorro, autoridades de tránsito, personal médico y veterinario.

Los caballistas que aún no han adquirido su manilla podrán reclamarla el mismo sábado desde las 10:00 de la mañana en Agrohacienda La Martina, presentando su documento de identidad.

La organización hizo un llamado a los participantes para vivir la cabalgata con responsabilidad y respeto por las normas establecidas.

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