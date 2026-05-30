Comenzó la ley seca en Tuluá: estas son las restricciones por las elecciones

La principal medida es la ley seca, que comenzó a regir a las 4:00 de la mañana y se extenderá hasta las 2:00 de la tarde del lunes 1 de junio. Durante ese tiempo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio.
Las autoridades también restringieron los trasteos y la movilización de materiales como escombros, elementos de construcción y cilindros de gas, además de prohibir concentraciones y actividades de carácter político en espacios públicos.
De igual forma, se implementarán controles y dispositivos de seguridad en puntos estratégicos como la Alcaldía, la Fiscalía, el Comando de Policía y el centro penitenciario.
La Administración Municipal invitó a los ciudadanos a acatar las medidas y contribuir al desarrollo de unas elecciones tranquilas y seguras.
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