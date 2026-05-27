¿Qué propone Paloma Valencia?

- Reducir ministerios y recortar burocracia para destinar más recursos a salud, educación e inversión social.
- Combatir extorsión, microtráfico y grupos armados con más autoridad, inteligencia y fuerza legítima.
- Bajar impuestos a empresas para incentivar empleo y crear programas de vivienda para sectores informales.
- Implementar la “Ruta de las tres E”: Estudiar, Emplearse o Emprender.
¿Y para el Valle del Cauca?
Impulsar el dragado del Puerto de Buenaventura para fortalecer competitividad y comercio internacional.
Priorizar la Doble Calzada y el Tren de Cercanías.
Endurecer acciones contra la violencia, extorsión y estructuras criminales.
Esto dicen los opositores de sus propuestas
“Eliminar ministerios podría debilitar áreas sensibles como cultura, igualdad o medio ambiente”
“Priorizar seguridad y fuerza pública podría aumentar tensiones sociales si no va acompañado de inversión social profunda”
“Bajar impuestos favorece más a grandes empresas”
“Su discurso representa el uribismo tradicional”
“Las propuestas económicas beneficiarían más al mercado que a sectores vulnerables”
Sus seguidores responden que sus propuestas buscan recuperar la autoridad, generar empleo y devolver confianza a la inversión en Colombia.
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