¿Qué propone Paloma Valencia?

Reducir ministerios y recortar burocracia para destinar más recursos a salud, educación e inversión social.

Combatir extorsión, microtráfico y grupos armados con más autoridad, inteligencia y fuerza legítima.

Bajar impuestos a empresas para incentivar empleo y crear programas de vivienda para sectores informales.

Implementar la “Ruta de las tres E”: Estudiar, Emplearse o Emprender.

¿Y para el Valle del Cauca?

Impulsar el dragado del Puerto de Buenaventura para fortalecer competitividad y comercio internacional.

Priorizar la Doble Calzada y el Tren de Cercanías.

Endurecer acciones contra la violencia, extorsión y estructuras criminales.

Esto dicen los opositores de sus propuestas

“Eliminar ministerios podría debilitar áreas sensibles como cultura, igualdad o medio ambiente”

“Priorizar seguridad y fuerza pública podría aumentar tensiones sociales si no va acompañado de inversión social profunda”

“Bajar impuestos favorece más a grandes empresas”

“Su discurso representa el uribismo tradicional”

“Las propuestas económicas beneficiarían más al mercado que a sectores vulnerables”

Sus seguidores responden que sus propuestas buscan recuperar la autoridad, generar empleo y devolver confianza a la inversión en Colombia.