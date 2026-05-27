Así será la extravagante celebración de cumpleaños de Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará sus 80 años con un evento poco común en la historia de la Casa Blanca: una pelea oficial de la UFC en los jardines de la residencia presidencial.

La actividad, denominada “UFC Freedom 250”, se realizará el próximo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños de Trump y con la celebración del Día de la Bandera en Estados Unidos, en medio de las conmemoraciones por los 250 años de independencia del país.

En los últimos días comenzaron a instalarse enormes estructuras metálicas y parte del escenario donde será montado el tradicional octágono de la UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El propio mandatario confirmó semanas atrás que el evento contará con peleadores profesionales y miles de asistentes. Según indicó, cerca de 4.500 personas podrán ingresar al lugar, mientras que decenas de miles seguirán las peleas desde pantallas instaladas en los alrededores.

Trump, reconocido aficionado de la UFC, ha fortalecido durante los últimos años su relación con esta organización y frecuentemente asiste a eventos de artes marciales mixtas en Estados Unidos.

La realización de este espectáculo en la Casa Blanca ha generado sorpresa y polémica, tanto por el alto costo del montaje como por el simbolismo de realizar un evento deportivo de combate en uno de los lugares más representativos de la política estadounidense.

De acuerdo con reportes conocidos en medios internacionales, el montaje tendría un costo cercano a los 60 millones de dólares, aunque desde la Casa Blanca aseguraron que el evento será financiado completamente por la UFC y patrocinadores privados, sin utilizar recursos públicos.

El evento también se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente por el contexto político y las recientes tensiones internacionales que enfrenta Estados Unidos.