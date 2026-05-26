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¿Qué propone Iván Cepeda?

  • Reducir salarios de altos funcionarios, recortar gastos del Gobierno y eliminar lujos oficiales.
  • Fortalecer Colombia Mayor, Renta Joven y Renta Ciudadana para combatir la pobreza.
  • Comprar directamente a campesinos para abastecer programas como el PAE e ICBF.
  • Entrega de kits escolares y fortalecimiento educativo en zonas rurales.
  • Crear una unidad especial para investigar grandes casos de corrupción.

¿Y para el Valle del Cauca?

  • Garantizar compra y comercialización justa para productores del Valle.
  • Más acceso a educación y subsidios tras el impacto social vivido en Cali y otras ciudades.
  • Fortalecer infraestructura y programas PDET en zonas afectadas por violencia.
  • La inversión social debe reemplazar la represión

Esto dicen los opositores de su propuesta

Mayor intervención del Estado en la economía. Dicen que más subsidios y control estatal podrían afectar la empresa privada y la inversión.

Financiar programas sociales con recursos de Ecopetrol. Critican depender del petróleo para sostener programas masivos y advierten posibles riesgos fiscales.

Aumento de subsidios sociales. Algunos sectores consideran que podría generar dependencia económica en vez de empleo formal.

Compra directa del Estado a campesinos. Sus opositores afirman que podría afectar intermediarios, mercados privados y generar ineficiencias.

Enfoque frente al orden público. Cuestionan que priorice inversión social y diálogo en vez de medidas más fuertes contra delincuencia y grupos armados.

Continuidad del modelo del Pacto Histórico.  Lo asocian con las reformas de Gustavo Petro, especialmente las polémicas en salud, economía y seguridad.

Crecimiento del gasto público. Sus críticos advierten que ampliar ayudas estatales podría aumentar déficit o impuestos.

Cuéntenos, ¿usted qué opina sobre estas propuestas? Lo leemos en los comentarios.

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