¿Qué propone Iván Cepeda?

Reducir salarios de altos funcionarios, recortar gastos del Gobierno y eliminar lujos oficiales.

Fortalecer Colombia Mayor, Renta Joven y Renta Ciudadana para combatir la pobreza.

Comprar directamente a campesinos para abastecer programas como el PAE e ICBF.

Entrega de kits escolares y fortalecimiento educativo en zonas rurales.

Crear una unidad especial para investigar grandes casos de corrupción.

¿Y para el Valle del Cauca?

Garantizar compra y comercialización justa para productores del Valle.

Más acceso a educación y subsidios tras el impacto social vivido en Cali y otras ciudades.

Fortalecer infraestructura y programas PDET en zonas afectadas por violencia.

La inversión social debe reemplazar la represión

Esto dicen los opositores de su propuesta

Mayor intervención del Estado en la economía. Dicen que más subsidios y control estatal podrían afectar la empresa privada y la inversión.

Financiar programas sociales con recursos de Ecopetrol. Critican depender del petróleo para sostener programas masivos y advierten posibles riesgos fiscales.

Aumento de subsidios sociales. Algunos sectores consideran que podría generar dependencia económica en vez de empleo formal.

Compra directa del Estado a campesinos. Sus opositores afirman que podría afectar intermediarios, mercados privados y generar ineficiencias.

Enfoque frente al orden público. Cuestionan que priorice inversión social y diálogo en vez de medidas más fuertes contra delincuencia y grupos armados.

Continuidad del modelo del Pacto Histórico. Lo asocian con las reformas de Gustavo Petro, especialmente las polémicas en salud, economía y seguridad.

Crecimiento del gasto público. Sus críticos advierten que ampliar ayudas estatales podría aumentar déficit o impuestos.

Cuéntenos, ¿usted qué opina sobre estas propuestas? Lo leemos en los comentarios.